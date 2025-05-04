Adalet Bakanlığı’ndan “Müebbet aldı, serbest kaldı” tartışmasına net yanıt! “Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı”

BUGÜNKÜ YASALARA GÖRE EN AZ 36 YIL HAPİSTE KALIRDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2005 yılında AK Parti iktidarlarında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu ile cezaların ağırlaştığı ve infaz sürelerinin uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak saldırganın suçunu bu reformlardan önce işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.