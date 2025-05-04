Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanlığı’ndan “Müebbet aldı, serbest kaldı” tartışmasına net yanıt! “Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı”
Giriş Tarihi: 4.5.2025 16:46 Son Güncelleme: 4.5.2025 16:55

Adalet Bakanlığı’ndan “Müebbet aldı, serbest kaldı” tartışmasına net yanıt! “Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırı gündemini sarsarken, kamuoyunda oluşan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki tepkilere Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında 2 çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığı için 2 kez müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı, ancak o dönemde yürürlükte olan eski ceza yasaları nedeniyle sadece 16 yıl hapis yatıp 2020’de şartlı tahliye edildiği belirtilerek, aynı suçu bugün işlemesi durumunda en az 36 yıl yüksek güvenlikli cezaevinde kalacağı vurgulandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Adalet Bakanlığı’ndan Müebbet aldı, serbest kaldı tartışmasına net yanıt! Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ KABUS GİBİ: 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelere göre saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu kasten öldürme, iki çocuğunu ise kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

16 YIL SONRA TAHLİYE EDİLMİŞ

Tengioğlu, suçun işlendiği dönemde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri uyarınca, cezaevinde 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildi.

BUGÜNKÜ YASALARA GÖRE EN AZ 36 YIL HAPİSTE KALIRDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2005 yılında AK Parti iktidarlarında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu ile cezaların ağırlaştığı ve infaz sürelerinin uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak saldırganın suçunu bu reformlardan önce işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.



Yeni mevzuata göre aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda, Ceza İnfaz Kanunu'nun 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli cezaevinde kalacağı bildirildi.

BAKANLIK: "MÜEBBET ALIP SERBEST BIRAKILDI" İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada kamuoyunda bazı çevrelerce dillendirilen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu tür değerlendirmelerin hukuki süreçlere ve infaz rejimine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı’ndan “Müebbet aldı, serbest kaldı” tartışmasına net yanıt! “Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı”
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