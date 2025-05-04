Adalet Bakanlığı’ndan “Müebbet aldı, serbest kaldı” tartışmasına net yanıt! “Bugün aynı suçu işlese 36 yıl çıkamazdı”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
SALDIRGANIN GEÇMİŞİ KABUS GİBİ: 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan incelemelere göre saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu kasten öldürme, iki çocuğunu ise kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kez müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
BUGÜNKÜ YASALARA GÖRE EN AZ 36 YIL HAPİSTE KALIRDI
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2005 yılında AK Parti iktidarlarında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu ile cezaların ağırlaştığı ve infaz sürelerinin uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak saldırganın suçunu bu reformlardan önce işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.
Yeni mevzuata göre aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda, Ceza İnfaz Kanunu'nun 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli cezaevinde kalacağı bildirildi.
BAKANLIK: "MÜEBBET ALIP SERBEST BIRAKILDI" İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Açıklamada kamuoyunda bazı çevrelerce dillendirilen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu tür değerlendirmelerin hukuki süreçlere ve infaz rejimine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi.