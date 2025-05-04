Astronot Alper Gezeravcı seyir defterini öğrencilerle paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, KKTC'de öğrencilerle buluşarak uzay deneyimlerini anlattı.Uzaydaki yaşamın zorluklarını paylaşan Gezeravcı, en zor konunun hijyen, en kolay uyum sağlanan şeyin ise uyku olduğunu söyledi. Uzayda çöplerin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Yeme-içmeden egzersize kadar her şeyin mikro yerçekimine uygun tasarlandığını belirtti. Dönüş yolculuğunun 48 saat sürdüğünü ve bu sürenin rekor olduğunu aktardı. Hijyenin uzaydaki en zorlu konulardan biri olduğunu vurgulayan Gezeravcı, 5 dakikalık yüz yıkama işleminin yaklaşık 35 dakika sürdüğünü anlattı. Bu süredeki hijyeni özel paketlenmiş şampuanlar ve havlularla sağladıklarını söyledi.