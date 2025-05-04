Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı: Faşizmle milliyetçiliği karıştırmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, 81 yıl önce milliyetçiliği savunarak mücadele eden cesur dava insanlarının Türk milletine olan bağlılıklarını ve fedakârlıklarını anlattı. Bu kişilerin, zor şartlar altında bile milliyetçilik ideolojisini savunarak, vatan ve millet sevgisini pekiştirdiklerini belirtti. Bahçeli, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de aralarında bulunduğu 23 Türk milliyetçisinin, milli değerlere sahip çıkarak, gayri milli akımlara karşı durduklarını ifade etti.Bahçeli, milliyetçiliğin ırkçılıkla karıştırılmasına karşı çıkarak, faşizmle milliyetçiliğin bir tutulmasının yanlış olduğunu söyledi.Bahçeli, Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, milliyetçiliği daraltıcı ve boğucu bir anlayışa sokmaya çalışanların, küreselleşmeye dayalı kozmopolit zihniyeti savunduğunu belirtti. Bu tür anlayışların milli kimliği tehdit ettiğine dikkat çekti.Son olarak, Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olaylarında yer alan kahramanları, Türk milliyetçiliğine gönül vermiş şehitleri rahmetle anarak, bu özel günün önemini bir kez daha vurguladı.