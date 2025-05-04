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Giriş Tarihi: 4.5.2025

Barışın elçisi vefat etti

İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Barışın elçisi vefat etti
İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi. Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulansla hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder acilen ameliyata alınmıştı. 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 15 Nisan günü saat 22.41'de hastaneye kaldırılan Önder'in vefatıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün (dün) saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
Önder'in vefat haberinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi. Ziyaretçiler, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile bazı aile bireylerine başsağlığı diledi.



BUGÜN DEFNEDİLECEK
Sırrı Süreyya Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI
1962'DE Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi. Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 yıl cezaevinde yattı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıydı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliye'mizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in son dönemde büyük önem verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını, derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, Terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükâfatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağolsun diyorum.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikâyelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
DEM Parti: İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız. SABAH

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Barışın elçisi vefat etti
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