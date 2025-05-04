Barışın elçisi vefat etti

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi. Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulansla hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder acilen ameliyata alınmıştı. 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 15 Nisan günü saat 22.41'de hastaneye kaldırılan Önder'in vefatıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün (dün) saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
Önder'in vefat haberinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi. Ziyaretçiler, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile bazı aile bireylerine başsağlığı diledi.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Sırrı Süreyya Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI
1962'DE Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi. Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 yıl cezaevinde yattı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıydı.
SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
İstanbul
Milletvekili ve TBMM
Başkanvekili Sırrı Süreyya
Önder'in vefatından duyduğum
üzüntüyü ifade etmek istiyorum.
Sayın Önder'i ve Sayın
Buldan'ı geçen ay Külliye'mizde
kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla
ilgili verimli bir görüşme
yapmıştık. Kendisine Allah'tan
rahmet kederli ailesine, sevenlerine
ve DEM Parti camiasına
başsağlığı diliyorum. Merhum
Önder'in son dönemde büyük
önem verdiği Terörsüz Türkiye
menziline vasıl olacağımıza
yürekten inanıyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Sırrı Süreyya
Önder kardeşimin vefatını,
derin bir üzüntüyle öğrendim.
Siyasi nezaketi, duruşu ve
mütevazı kişiliğiyle herkesin
saygısını kazanmış değerli bir
insandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Sanat ve siyaseti
şahsında birleştirip buluşturan,
sade hayatı ve sağduyulu
vasfıyla halk nezdinde
saygı ve sevgiye müstahak olan
TBMM Başkanvekili ve DEM
Parti İstanbul Milletvekili Sayın
Sırrı Süreyya Önder'i maalesef
kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm.
Ayrı dünya görüşlerine
sahip olsak bile aynı ülkenin
barış ve huzur dolu geleceğine
kilitlenmiştik. İnancım odur
ki, Terörsüz Türkiye'nin tezahürü
merhum Önder'e manevi
bir armağan, milli birlik ve
kardeşliğimize ebedi bir hizmet
olacaktır. Sırrı Bey kardeşime
Cenab-ı Allah'tan rahmetler
niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle
ve merhametiyle mükâfatlandırmasını
diliyorum. Kederli
ailesinin, DEM Parti camiasının,
sevenlerinin ve seçmenlerinin,
elbette hepimizin başı
sağolsun diyorum.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Merhum Sırrı Süreyya
Önder; samimi kişiliği, insani
yönü, birçok konuda sergilediği
uzlaşmacı tavrı ve terörsüz
bir Türkiye idealine katkı
sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
: Dostumuz, arkadaşımız
Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik.
İnsanımızın tüm sorunlarıyla
ilgili, tüm hikâyelerini taşıyan
değerli bir sanat ve siyaset adamıydı.
Ömrünün son demlerini
'Terörsüz Türkiye' hedefi için
seferber etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
TBMM Meclis
Başkanvekili ve İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder, kaldırıldığı hastanede
yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetmiştir.
Sırrı Süreyya Önder'e
Allah'tan rahmet; ailesine,
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı
diliyorum.
DEM Parti:
İmralı
heyeti üyemiz ve Meclis
Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya
Önder'i kaybetmenin derin
acısını yaşıyoruz. Türkiye
halklarına, ailesine ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.
Onun canı pahasına sürdürdüğü
barış mücadelesini başarıya
ulaştırmak, anısına bağlılığın
gereğidir. Sırrı Süreyya
Önder'in anısına ve onun barış
mücadelesine layıkıyla sahip
çıkacağız. SABAH