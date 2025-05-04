Barışın elçisi vefat etti

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi. Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti. Ambulansla hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder acilen ameliyata alınmıştı. 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 15 Nisan günü saat 22.41'de hastaneye kaldırılan Önder'in vefatıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün (dün) saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."Önder'in vefat haberinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi. Ziyaretçiler, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile bazı aile bireylerine başsağlığı diledi.Sırrı Süreyya Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.1962'DE Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi. Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 yıl cezaevinde yattı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıydı.İstanbulMilletvekili ve TBMMBaşkanvekili Sırrı SüreyyaÖnder'in vefatından duyduğumüzüntüyü ifade etmek istiyorum.Sayın Önder'i ve SayınBuldan'ı geçen ay Külliye'mizdekabul etmiş, yürüttükleri temaslarlailgili verimli bir görüşmeyapmıştık. Kendisine Allah'tanrahmet kederli ailesine, sevenlerineve DEM Parti camiasınabaşsağlığı diliyorum. MerhumÖnder'in son dönemde büyükönem verdiği Terörsüz Türkiyemenziline vasıl olacağımızayürekten inanıyorum.Sırrı SüreyyaÖnder kardeşimin vefatını,derin bir üzüntüyle öğrendim.Siyasi nezaketi, duruşu vemütevazı kişiliğiyle herkesinsaygısını kazanmış değerli birinsandı.Sanat ve siyasetişahsında birleştirip buluşturan,sade hayatı ve sağduyuluvasfıyla halk nezdindesaygı ve sevgiye müstahak olanTBMM Başkanvekili ve DEMParti İstanbul Milletvekili SayınSırrı Süreyya Önder'i maalesefkaybettik. Hakikaten çok üzgünüm.Ayrı dünya görüşlerinesahip olsak bile aynı ülkeninbarış ve huzur dolu geleceğinekilitlenmiştik. İnancım odurki, Terörsüz Türkiye'nin tezahürümerhum Önder'e manevibir armağan, milli birlik vekardeşliğimize ebedi bir hizmetolacaktır. Sırrı Bey kardeşimeCenab-ı Allah'tan rahmetlerniyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyleve merhametiyle mükâfatlandırmasınıdiliyorum. Kederliailesinin, DEM Parti camiasının,sevenlerinin ve seçmenlerinin,elbette hepimizin başısağolsun diyorum.Merhum Sırrı SüreyyaÖnder; samimi kişiliği, insaniyönü, birçok konuda sergilediğiuzlaşmacı tavrı ve terörsüzbir Türkiye idealine katkısunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.: Dostumuz, arkadaşımızSırrı Süreyya Önder'i kaybettik.İnsanımızın tüm sorunlarıylailgili, tüm hikâyelerini taşıyandeğerli bir sanat ve siyaset adamıydı.Ömrünün son demlerini'Terörsüz Türkiye' hedefi içinseferber etti.TBMM MeclisBaşkanvekili ve İstanbulMilletvekili Sırrı SüreyyaÖnder, kaldırıldığı hastanedeyapılan tüm müdahalelererağmen hayatını kaybetmiştir.Sırrı Süreyya Önder'eAllah'tan rahmet; ailesine,yakınlarına ve sevenlerine başsağlığıdiliyorum.İmralıheyeti üyemiz ve MeclisBaşkanvekilimiz Sırrı SüreyyaÖnder'i kaybetmenin derinacısını yaşıyoruz. Türkiyehalklarına, ailesine ve sevenlerinebaşsağlığı diliyoruz.Onun canı pahasına sürdürdüğübarış mücadelesini başarıyaulaştırmak, anısına bağlılığıngereğidir. Sırrı SüreyyaÖnder'in anısına ve onun barışmücadelesine layıkıyla sahipçıkacağız. SABAH