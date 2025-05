Başkan Erdoğan, KKTC’den seslendi: Bu topraklarda ev sahibiyiz

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC'de coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir. Sendikacılık yapmaya kimse mâni olamaz, yap sendikacılığını. Eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsü ile uğraşmaya kalkarsan, kusura bakma karşında bizi bulursun.KKTC yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edecek. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler, ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz ne oldu? Meydan tıklım tıklım dolu.Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirasıdır. Silinmez hatıralarımız var. Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce de buradaydık, yine buradayız. Şüheda yurdu bu toprakları gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazırız.Adayı bir eğitim merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'de hangi imkânlar varsa KKTC'de de aynısı olacak. Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul'daki diploma sahtekârlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek. Ülkemizde olduğu gibi KKTC'de de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bir diğer önceliğimiz yurtlar. Ada genelinde beş binada toplamda 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Tüm kamu kurumlarında e-Devlet projelerimiz devam ediyor. Elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek.Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'in 11'incisini Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalara 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacı ise finalist olma başarısı gösterdi. Ödül alan genç gençlerimizin her birini tebrik ediyorum.Çok daha müreffeh bir KKTC'yi inşa edeceğiz. İstikbalin taşlarını şimdiden döşüyoruz. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi? Şimdi ikinci etap inşallah elektriği de getireceğiz. Bununla su ve elektrik konusunda Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Gözleri karanlığa alışmış olanlar elbette aydınlıktan korkacaklardır.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST'te şu değerlendirmelerde bulundu: Biz burada barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bekamız için yaptığı çalışmalarla buradaki güvenliği koruyabilmesinden geçmektedir. Güney Kıbrıs ve farklı merkezlerde farklı hesaplar olabilir ama burada biz anavatanımızla varlığımızı sürdürürken huzur ve istikrarımızı yakalayarak KKTC'yi geleceğe taşıyabiliyoruz." Tatar, 1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrası uygulanan yaptırımlar sonrası kurulan ASELSAN gibi firmaların 50 yıl sonra KKTC'de olduğuna değinerek, "Tarihi hep beraber yazdık, bu tarih de milli bir tarihtir" dedi.