Bilirkişilikte yeni dönem: Adalet Bakanlığı eğitimleri yeniden başlatıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin sağlıklı tecellisi için kritik rol üstlenen bilirkişilerin daha donanımlı hale gelmesini hedefleyen "Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle bilirkişilik eğitimleri, artık yalnızca Bakanlığın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi ve kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilecek.

EĞİTİMLER 15 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Bakan Tunç, bilirkişilikte performans esaslı bir sistem kurulması yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle 3 yıldır açılmayan temel eğitimlerin, 15 Mayıs 2025'te yeniden başlayacağını duyurdu. Eğitim başvuruları ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden alınacak. Ayrıca, Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı da yeni yönetmeliğe uygun şekilde güncellenerek yürürlüğe girdi.

DAHA GÜÇLÜ BİLİRKİŞİLİK, DAHA ETKİN YARGILAMA

Adalet Bakanı Tunç, "Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yeni yönetmelik yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.