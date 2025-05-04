Boğaziçi’nde çöp kuleleri

Beşiktaş Belediyesi, çalışanlarıyla maaş problemini bir türlü çözemedi. Bunun ardından toplanmayan çöpler ilçede ağır bir kokuya ve kötü görüntülere neden olmaya başladı. Beşiktaş Belediyesi de bir açıklama yaparak kendini savundu ancak vatandaşlar isyan ederek çöplere bir çare bulunmasını bekliyor.İşçilerin grevi günlerdir sürerken vatandaşlar ise sosyal medyadan çözüm aramaya başladı. Çöp dağlarının fotoğraflarını sosyal medyaya atan vatandaşlar, sokakların ne zaman temizleneceğini merak ediyor. Her tarafın pislik içinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, Beşiktaş'ın rezil bir şekilde yönetildiğini ve bu çöp sorunun da çözüleceğine inanmadıklarını belirtti. Sosyal medyadan Beşiktaş'ın çöp dağlarını paylaşanlar, "İki gündür böyle. 3-5 yerden çöp toplamaya başladınız diye milleti salak yerine koymayın. Rezilsiniz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Belediyesi, maaş ve ikramiyelerini alamayan temizlik işçilerinin aylardır süren grevine karşı tartışmalı bir yöntemle de gündemde. Belediyenin, Kuştepe gibi dar gelirli mahallelerden vatandaşları günlük yevmiyeyle çöp toplamaya çıkardığı ortaya çıktı. Belediye yönetiminin bu adımı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bile sokakları süpürmeyi reddeden grevci işçilerin tepkisini daha da büyüttü. Temizlik çalışanları, "Bu düpedüz emeğe ihanettir. Siz, halkın alın terini yok sayıp sokaklarda şov yapıyorsunuz" diyerek duruma sert tepki gösterdi.Öte yandan çöple dolan sokaklar, Beşiktaşlı vatandaşları ve esnafı da isyan ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Bu manzara Beşiktaş'a yakışmıyor" yorumları öne çıktı. Grev nedeniyle konteynerler dolup taşarken, turistlerin uğrak noktası olan semtlerde bile kötü koku ve görüntü her yeri kapladı. Belediyenin greve çözüm üretmek yerine yevmiyeci arayışına girmesi, kamuoyunda, "Sosyal belediyecilik değil, emek sömürüsü" yorumlarına yol açtı.