Erdoğan, KKTC’de tarihi açılışta konuştu: Oyunun farkındayız başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışında "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişte sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, açılışta halka hitap etti:Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz, Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.Cumhurbaşkanlığı Binası'na, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı Binası ile Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra yerleşkemizin Millet Bahçesi Millet Camii ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri böylece Lefkoşa'ya kazandıracağız. Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin Kıbrıs Türkü'nü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum.KKTC üzerinden oynanmak istenen oyunun farkındayız. Bu oyuna düşmeyecek, hiçbir provokasyona prim vermeyeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına aparatlık yapanlar kaybedecek. KKTC garantör ülke Türkiye'nin desteği ile ilelebet payidar kalacaktır. Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz.Şunu kimse unutmasın; adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşısında Türkiye'nin dayanışmasını bulacaktır.Kimse çözümsüzlüğün bedelini Kıbrıs Türkü'ne ödetemez. İki devletli çözüm, KKTC ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Son yıllarda dayanışma içinde çalışarak ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser ve hizmet projelerini KKTC'ye kazandırdık.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre; KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 188 bin metrekare toplam alana, 25 bin 210 metrekare KKTC Cumhurbaşkanlığı ve 20 bin 10 metrekare Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarına sahip. Ayrıca, makam odaları, kabul, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonları da yer alıyor.