Göçük mağdurlarına kırmızı karanfil bıraktılar

Samsun'da Akaryakıt istasyonunda meydana gelen göçük sonrası hayatını kaybeden Adem Kaya ve iki kızı Ayla ve Açelya Kaya'nın bazı yakınları ve Samsun Sivil Toplum Örgütleri olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonuna gelerek kırmızı karanfil bıraktılar.

Katılanlar adına konuşan Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Kayacan, "Bu olay sıradan bir şey değil. Sorumlular kimse hak ettiği cezayı almalı. Ancak bu bölgece risk her zaman var. Heyelan bölgesi. Daha önceden de kaya parçaladı iş yeri üzerine düştü ama kimse hayatını kaybetmediği için bu kadar ses getirmedi" dedi.

Göçükte hayatını kaybeden Ayla ve Açelya Kaya'nın okul arkadaşları olan Mila Adil üzerinde arkadaşlarının fotoğrafı olan bir görselle olay yerine geldi ve kırmızı karanfil bıraktı.