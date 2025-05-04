Havadan sıkı takip! Helikopter ve Drone’lu denetimlerde 37 bin sürücüye ceza

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 2025'in ilk dört ayında şehir içi ve şehirler arası kara yollarında helikopter ve drone destekli denetimlerini artırdı. Havadan yapılan kontrollerde tam 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

BİR HAFTADA 3.6 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi.

ÇAKAR KULLANANLARA GÖZ AÇTIRILMADI

Mevzuata aykırı şekilde çakar kullanan 39 sürücüye işlem yapılırken; 151 bin 392 hız ihlali, 27 bin 197 muayenesiz araç, 25 bin 815 emniyet kemeri ihlali, 16 bin 622 ehliyetsiz sürücü, 7 bin 301 sigortasız araç olmak üzere, diğer ihlallerle birlikte toplam 496 bin 95 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ANLAMLI MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise denetimlerin ardından şu mesajı verdi: "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil."