Kıbrıs’a verimli tarım projesi

TEKNOFEST KKTC'de Araştırma Projesi Yarışması kategorisinde yarışan EMU Riders Takımı, Kıbrıs'ın verimsiz tarımının önüne geçmeyi hedefliyor. Geliştirdikleri sistem ile toprağa yerleştirilen sıcaklık, nem, ph gibi sensörlerin bir mikroçip aracılığyla kullanıcının arayüzüne iletilerek analizinin yapılıp bilgilendirme sağlıyor. Proje hakkında bilgi veren Doğu Akdeniz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emirhan Eşme, Kıbrıs'ta tarım, iklim krizinin etkilerini derin bir şekilde hissedildiğini,özellikle Orta Mesarya bölgesinin kuraklıktan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu kaydetti. 'DataHarvest' projesinin yalnızca bir sistem değil, Kıbrıs'ın özgün tarımsal sorunlarına özel olarak geliştirilmiş, modüler, ölçeklenebilir ve veri temelli bir çözüm yaklaşımı olduğunu kaydeden Eşme, toprak nem sensörleri, sıcaklık sensörler, pH ölçüm sistemleri ve yapay zeka teknolojisi kullandıklarını söyledi.

UYGULAMA İLE ANLIK TAKİP

Eşme, "Sistemimiz üzerinde yer alan güneş paneliyle ve ayrıca üstüne bağladığımız akü ile sorunsuz bir şekilde güç tasarrufu sağlanırken kesintisiz bir bilgilendirme yapılıyor. Kullanıcı arayüzüne girildiğinde sıcaklık, ıslaklık, nem, yağış, ph gibi değerleri kullanıcı rahatlıkla görebiliyor. Kullanıcı aynı zamanda verim analizi sekmesinden sağladığı verimi de görüyor. Hava kısmında anlık olarak hava sıcaklığını, nem, minimum, maksimum hissedilen değerler yer alıyor" dedi.

İNTERNETSİZ ERİŞİM

Kullanıcılar GSM modeliyle bağlanmalarının ardından internete ihtiyaç duymadan kesintisiz veri aktarımının yapıldığını bu sayede kullanıcıların her koşulda takip yapabileceklerini aktaran Eşme, "Sensörlerimiz dünyanın her noktasına aktarım sağlıyor. En ince değerlerin takibi yapılıyor ve bu değerler binde bir hassasiyet oranıyla çalışıyor" ifadelerini kullandı.