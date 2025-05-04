KKTC’ye TEKNOFEST akını

Bu yıl KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 3. gününde hız kesmeden devam etti.Festivale Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla katıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi. Diğer taraftan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı. TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinin önemini değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, "TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına verdiği koşulsuz ve sonsuz desteğin en son tezahürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir" dedi.TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dünyada savunma sanayii alanında ilk 100'e giren 5 Türk şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir ülke olmak için kuruldular. Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik" şeklinde konuştu.Bugün sona erecek olan festivale ilişkin bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC'nin çok kıymetli bir yer olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'i 8 yıldır gerçekleştiriyoruz. 9 kez Türkiye'de, 1 kez Azerbaycan Bakü'de yapmıştık. 11'inci TEKNOFEST'i kardeş topraklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmemiz Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağları dünyaya hatırlatmak için çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği açısından ayrı bir öneme sahip" dedi.TEKNOFEST KKTC'nin üçüncü gününde yoğun katılımı değerlendiren Bakan Kacır, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin, Kıbrıs tarihinin, ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Tekil ziyaretçi sayısı 100 bini aştı. Hafta sonu olduğu için bugün ve yarın daha muazzam bir katılım olacağını da öngörüyoruz. Muhtemelen yine yeni bir rekoru hep birlikte kırmış olacağız" diye konuştu.TEKNOFEST KKTC kapsamında yer alan Kıbrıs Barış Harekâtı Dijital Deneyim Alanı, katılımcılara harekâtın anlarını yeniden deneyimleme imkânı sunuyor. Etkinliğin festival kapsamında en çok ilgi çeken alanlardan biri olduğunu söyleyen Dijital Deneyim Alanı Sorumlusu Mürsel Ermiş, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın en ikonik sahnelerinden birisi paraşütçülerin Kıbrıs semalarında gözükmeleri ve aynı anda yapılan çıkarmaydı. Biz de onu konu aldık. İnsanlar kendilerini Kıbrıs semalarında paraşütle atlamış gibi hissediyorlar. Yoğun bir katılım var" dedi.Festivale katılan KKTC'li vatandaşlar da unutulmaz anlar yaşıyor. KKTC'de ilk defa böyle bir etkinliğe şahit olduklarının altını çizen ziyaretçilerden Emine Sütçü, "Bunu yapan canımız Türkiye. Torunumla birlikte geldim. O da çok mutlu oldu" dedi.Coşkulu bir gün kutladıklarını anlatan İbrahim Ercüment de "Çok hoşuma gitti. TEKNOFEST'i düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Yeni silahlarımız ve drone'larımız çok güzel. İlk gördüğümde içim kıpır kıpır oldu. Güçlendiğimizi hissettim" diye konuştu.Servet Köse ise Türkiye'nin 20 sene önce İsrail'in Heronlarını aldığını anımsatarak, "O dönem 'Biz neden yapmayalım?' demiştik. Türk istediği zaman her şeyi başarabilir. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar buraya boşuna gelmedi" ifadelerini kullandı.TEKNOFEST'in heyecanlı bir etkinlik olduğundan bahseden Cahit Tahsin Göneç, alana ilk adımı attıktan sonra heyecandan titremeye başladığını belirterek, en çok AKINCI, HÜRJET ve KIZILELMA'nın ilgisini çektiğini dile getirdi.TEKNOFEST KKTC'de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) bağlı Deneyap Kart Birimi, 3D yazıcıyla ürettikleri Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA modelini sergileyerek katılımcılara simülasyonla uçuş deneyimi sundu. Ayrıca, 6 modül ve 33 sensör içeren yerli elektronik geliştirme kartı ile öğrencilere kodlama eğitimi verildi. Dilhan DUMANOĞLU/ SABAHTEKNOFEST KKTC'de, EMU Riders Takımı, Kıbrıs'ın tarım sorunlarını çözmeye yönelik "Dataharvest" projesini tanıttı. Bu proje, çiftçilerin verimliliğini artırmayı amaçlayan sensör destekli bir sistem sunuyor. Toprağa yerleştirilen sensörler aracılığıyla sıcaklık, nem, pH gibi veriler toplanarak kullanıcı arayüzüne iletiliyor ve yapay zekâ ile analiz ediliyor. Sistem, güneş paneli ve akü ile güç tasarrufu sağlarken, kullanıcılar internetsiz olarak verileri takip edebiliyor.Giresun Üniversitesi Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınından ilham alarak "Hera Vision Güvenlik Aracı" adını verdikleri yapay zekâ destekli, yangın ve patlamalara karşı erken uyarı ve müdahale robotu geliştirdi.LEFKOŞA