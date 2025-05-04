Sarıyer’de yol çöktü

İstanbul Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde yol çöktü, olayın hafta sonu yaşanması olası bir facianın önüne geçti.Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol önceki gece saat 02.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi. İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğalgaz akışını kesti.Caddenin iki şeritlik bölümünün ve yanındaki kaldırımın, bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması sonucu çöktüğü öğrenildi. Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğalgaz, su ve elektrik kesintisi sorunu yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Aslan, "Doğalgaz patlaması doğru değil. Şu an burada duvarın çökmesiyle bir kayma oldu. O kaymayla birlikte toprağın oluşturduğu basınçla beraber gerilme ve yükle oluşmuş bir şey" ifadelerini kullandı. Aslan, çevredeki plaza ve yapılarla ilgili olarak da şu an için bir problemin olmadığını kaydetti.Sarıyer Belediye Başkanı Aksu ise inşaat ruhsatının daha önce birkaç kez yenilendiğini belirterek, "En son 2022'de yenilenmiş. Uzun süredir bir çalışma yok. İnşaatı mühürleyeceğiz" dedi.