Şehit Özen memleketi Afyon’a geldi

Operasyon sahasında görevli İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen, 3 Mayıs 2025 tarihinde, terör örgütü mensuplarınca önceden araziye yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanmasının ardından bölgeden derhâl tahliye edilerek askeri helikopterle hastaneye sevk edilen kahraman Mehmetçik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi, başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ŞEHİT ATEŞİ AFYONKARAHİSAR'A DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin ailesine iletilirken, aile fertleri Ankara'ya hareket etti. Uzun süredir TSK bünyesinde görev yaptığı ve birçok kritik operasyonda yer aldığı öğrenildi. Kahraman asker Özen'in için bugün Ankara'da tören düzenlendi.

EVİNDE HELALLİK ALINDI

Bugün öğlen saatlerinde memleketi Afyonkarahisar'daki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan evine getirilen Şehit Özen için dualar edildi ve helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehidin eşi Yeşim Özen uzun süre gözyaşı dökerken ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin küçük kızı Alya Özen ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin kucağında oyuncağı ile gelmesi vatandaşları gözyaşlarına boğdu.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Şehit Uzman Çavuş Özen'in evinde helallik alınmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna getirildi. Burada silah arkadaşlarının omzunda sedyeye konulan Şehit Özen için dualar edildi. Dua edildiği esnada Şehit Özen'in annesi Havva Özen ile babası Hasan Özen, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için yarın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Çobanözü Köyünde askeri tören düzenlenecek. Düzenlenen törenin ardından Şehit Özen, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Biz dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir."