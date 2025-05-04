Sıfır Kadastro Dosyası hedefinde tarihi başarı: Muğla’da 84 yıllık davalar sonuçlandı!

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı sonunda başlattığı ve kadastro davalarının kronikleşmesini önlemeyi hedefleyen "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi, Türkiye genelinde onlarca yıldır süren davaların sonuçlanmasını sağladı. Vatandaşların yıllarca mülkiyet belirsizliği yaşadığı ihtilaflar, alınan kararlarla artık tarihe karışıyor.

İşte Türkiye genelinde karara bağlanan çarpıcı davalar:

Çarşamba Kadastro Mahkemesi

1965 yılında başlayan, 1 parsel ve 505 tarafı ilgilendiren dava, 60 yıl sonra 24 Nisan 2025 tarihinde karara bağlandı.

1980 yılında başlayan, 36 parsel ve 255 tarafı ilgilendiren dava, 45 yıl sonra 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandı.

1994 yılında başlayan, 5 parsel ve 45 tarafı kapsayan dava, 31 yıl sonra 18 Aralık 2024 tarihinde sonuçlandı.

Çorum Kadastro Mahkemesi

1980 yılında başlayan, 320 parsel ve 540 tarafı ilgilendiren dava, 45 yıl sonra 15 Nisan 2025 tarihinde karara bağlandı.

Erciş Kadastro Mahkemesi

İlk olarak 7 Temmuz 1948 tarihinde açılan, görevsizlik kararı sonrası 1981 yılında kadastro mahkemesine devredilen; 292 parsel ve 1.347 tarafı içeren dava, 77 yıl sonra 16 Nisan 2025 tarihinde karara bağlandı.

Gaziantep Kadastro Mahkemesi

İlk olarak 31 Temmuz 1959 tarihinde açılan, görevsizlik kararı sonrası kadastro mahkemesine devredilen; 15 parsel ve 861 tarafı içeren dava, 66 yıl sonra 5 Mart 2025 tarihinde sonuçlandı.

Kırşehir Kadastro Mahkemesi

İlk olarak 29 Nisan 1977 tarihinde açılan, 14 parsel ve 185 tarafı ilgilendiren dava, 47 yıl sonra 24 Nisan 2025 tarihinde karara bağlandı.

Muğla Kadastro Mahkemesi

İlk tespit tutanağı 1940 yılında tutulmuş; devredilen dosya 2013 yılında kadastro mahkemesine kayıt edilmiş; 70 parsel ve 920 tarafı ilgilendiren dava, 84 yıl sonra 16 Eylül 2024 tarihinde sonuçlandı.

Kararlar, Türkiye'de yargının hızlandırılması ve vatandaşların yıllardır süren mülkiyet belirsizliğinden kurtarılması adına tarihi bir başarı olarak değerlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla, Personel Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; taraf teşkili, tebligat, keşif süreçleri, hakim ve personelin eğitimleri, hava fotoğrafların temini, teknik eksiklikler ve personel yetersizlikleri gibi engeller tek tek aşıldı, mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlandı. "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine adım adım yaklaşıldığı, 2025 yılı sonu itibarıyla 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllardan kalan tüm kadastro davalarının tamamlanması hedeflendiği belirtildi. Toplamda 738 parsel ve 4.613 tarafı ilgilendiren bu tarihi kararlar, yargı sisteminin hızlandırılması ve adaletin tecellisi adına önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.