Sırrı Süreyya Önder için veda töreni: Ceren Önder Kandemir, babasını sevdiği türkü ile uğurladı

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, kızı Ceren Önder Kandemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Başkanı Özgür Çevik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi AKM'ye getirildi. Törende Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası için yazdığı mektubu okudu. Kandemir, "Onunla biz tek bir kişi gibiydik. Ona geçen hafta bir mektup yazdım. Onu size okumak istiyorum. Şimdi ona sesli okuyorum beni duyduğunu biliyorum baba. Hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Bu benim tek kabusum, zaafım, burnumdaki sızı, yuta yutağımdaki yumruk, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdim ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Şimdi gitmek zorunda olmamayı istemez miydim? Sana öfke duyanlar için, yoksulluğun ve yoksulluğun öfkesini bu sakın içinde nefret biriktirme diyordun. Doğduğumdan beri yoksulluk, yoksulluk ve yetimlikle geçen ömrümde sen öfkeni nereye sakladın? Ben hiç görmedim. Herhalde kalbine bir tek bir tek mülk edinmeden ikinci bir kaza almadan kimseden bir şey istemeden borçsuz ve harçsız boğazını değil, onurunu besleyerek yaşadığım bu dünyadan gidiyorsun baba. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum. Ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada aklımın bizde kalmasın. Bana güzel sesimle okuduğun dizelerde biliyorum yağmur yağmaz" dedi. Törende konuşan kardeşi Ali Fuat Önder de, "Kendisi şu an burada olsaydı size Sövene de sövene de selam olsun." Derdi. Diye konuştu.

"BARIŞIN BU TOPRAKLARA GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Törende konuşan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Halklarımız, hepimizin başı sağ olsun. Biliyorum, eminim. 18 gündür Türkiye'nin dört bir yanından hasta Sırrı yoldaşımızın sağlığa kavuşması için yapılan dualara bizzat kendim şahit oldum. Siirt'ten Kars'a Tekirdağ'dan Çorum'a kadar Sırrı aslında barış mücadelesi yürütüyordu ama artık barışın bir yarım bıraktı ama bizim başarıya ulaştıracağız, Sırrı'nın şahsında bütün barış mücadelesinde yaşamını yitirenlere adayacağımız barışı bir günü mutlaka getireceğimize inanıyorum. Fırat suyu Marmara'ya karışacak. Sana söz sırrı barış kazanacak bir gün gelecek. Neşeli barış için çarpan o güzel yüreğini hep birlikte çok özleyeceğiz" diye konuştu.

"SEN TÜRK'TÜN KÜRT'ÜN"

Törende konuşan DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Çok zor veda etmek Sırrı sana. Gerçekten çok zor. Güle güle demek o kadar zor ki sana Sırrı, sana güle güle diyemeyeceğim. Sen benim yoldaşım, sen benim yol arkadaşım, sen benim sırdaşım, sen benim kardeşim, sen benim her şeyimsin. Birlikte baş koyduğumuz bu yolda beni yalnız bıraktın. Bizi yalnız bıraktın. Kürtlerin kadim dostu sırrı. Kürt halkının kadim dostu sırrı. Sana veda etmek çok zor. Sen sadece bir Sırrı Süreyya Önder değildin. Sen Türk'tün, Kürt'tün, Aleviydin" dedi.

BABASININ SEVDİĞİ TÜRKÜYLE VEDA ETTİ

Yapılan konuşmaların sahneye çıkan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasına sevdiği Allı turnam bizim ele varırsan türküsünü dinleterek babasına veda etti.