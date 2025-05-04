Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrası Zafer Partisi’nden çirkin paylaşımlar

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması ve akabinde yaşadığı kalp krizi nedeni ile kaldırıldığı hastanede 18. günde yaşam savaşını yitirdi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasi isimlerden sanatçılara kadar birçok kişi taziye mesajlarını art arda yayımladı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç açıklamasında, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelelerini kullandı.



Ancak Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları dikkat çekti. Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli imalı açıklamalar yapıldı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan çirkin paylaşımlara tepki yağdı.





Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından paylaşılan gönderide, "Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim", "Temizliği sırrı sarı torba. Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz", "Yeni oyumuzun ismi 'köprüdeki sır dolu sarı torba" ifadeleri yer aldı.

O ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR



Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından yapılan çirkin paylaşımlar şu şekilde oldu:







