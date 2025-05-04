TEKNOFEST’te Bayraktar Kızılelma ile uçuş deneyimi

TEKNOFEST KKTC ana yürütücülerinden olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Deneyap Kart Birimi katılımcılara yerli olarak geliştirilen mikrodenetleyicileri programlamak ve kullanmak için kullanılan elektronik geliştirme kartını tanıttı. Eğitim atölyesinde tanıtılan ve kullanıcıların deneyimlemesi sağlanan yerli elektronik geliştirme kartında 6 çeşit modül ile 33 çeşit sensör modülü bulunuyor. Eğitim atölyesinde öğrenciler 2 çeşit kodlama ile yazdıkları kodları ekranda birebir görüyor. Projeye ilişkin konuşan Deneyap Kart Birimi Uzman Yardımcısı Bayram Er, "Buradaki eğitim atölyesinde led matrislerle toplama atölyesi yaptık. Buradaki 2 çeşit kodlama ile öğrenciler geliyorlar yazdıkları kodları birebir de burada bulunan ekranda led matrislerde görüyorlar" dedi.

KIZILELMA SİMÜLASYONU

Proje alanında 3D yazıcı ile yaptıkları Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA modelini tasarlayan Deneyap Kart Birimi projeleri ile simülasyon ile uçuş deneyimi yapılmasını sağlıyor. Özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çektiğini belirten Er, katılımcıların ilk insansız savaş uçağını simülasyon ile uçurma deneyimi yaşadıklarını söyledi. Er, "Proje alanında 3D yazıcıdan yapmış olduğumuz Kızılelma modelini ekranda simüle ettiriyoruz. Burada uçağı sağa sola hareket ettirdiğimizde ekrandaki simülasyonda da uçağı birebir uçurmuş oluyoruz. Bu projeler T3 Vakfı tarafından Deneyap Kart Birimi olarak birim üzerinde çalıştığımız bursiyerlerimiz, gönüllülerimiz, stajyerlerimizle birlikte yapılıyor" ifadelerini kullandı.