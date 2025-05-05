2026’da üç Kaan gökyüzünde dans edecek

Türkiye'nin ismini göklere kazıyacak gurur projelerinde hummalı çalışma son sürat devam ediyor. Önümüzdeki yıl KAAN'dan HÜRJET'e kadar yerli savunma sanayi ürünlerinde önemli eşikler aşılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KKTC TEKNOFEST'te TUSAŞ'ın ezber bozan ürünleri ile ilgili son gelişmeleri SABAH'a anlattı.

❱ Milli muharip uçağımız KAAN projesi gayet güzel gidiyor. Hedefimiz önümüzdeki senenin başında P1, hemen arkasından da P2 uçağımızı uçurmak. Bunlar test uçaklarımız. Arkasından da P3 geliyor. 2026'da hem yer testlerini hem de iki tane KAAN prototiple uçuş testlerini yapacağız. Üçüncü prototip de 2026'nın sonuna doğru gelir. 2026'da üç tane KAAN'ın dans ettiği bir test yoğunluğumuz olacak.

❱ GÖKBEY seri üretim hattında bugüne kadar 3 tane artı 4 tane de prototip yaptık. Şimdi 26 tane yapıyoruz. Arkasından bir 60 tane daha yapacağız. Yani 3-4 senedir yaptığımız sayıda helikopteri iki ayda yapacağız. Ciddi bir artış. HÜRKUŞ'ta hatlar doldu. Bu sene 10 taneyi teslim etmeyi planlıyoruz. Anka 3'te 2 tane prototipimizle devam ediyoruz. Yani 2026'da her taraf yer, gök, uçak olacak. -