Bornova Belediyesi 41 taşınmazı satıyor

İzmir'de CHP'den belediye başkanı seçilen birçok ilçe belediyesi aradan geçen 1 yıllık süreçte belediyenin içinde bulunduğu borç batağını gerekçe göstererek mülkiyeti kendisine ait çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkardı. Satış furyasına son süreçte CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eklendi. Yerel seçim öncesi tek borçsuz belediye olarak anılan Bornova Belediyesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 41 taşınmazın satış kararı alındı. Başkan Eşki Bornova Belediye Meclisinin Mayıs ayı ilk oturumunda meclis üyelerinden satış için yetki istedi. AK Parti Grubunun tüm itirazlarına rağmen önerge CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi. Eşki'nin satış için meclis üyelerine sunduğu gerekçe ise şaşırttı. Birçok ilçe belediyesi borç ödemek için taşınmaz satarken Eşki mecliste yaptığı konuşmada taşınmazların finansal açıdan önlem amaçlı olarak satıldığını söyledi. Eşki'nin bu açıklaması kulislerde 'Önlem almak için gayrimenkul mü satmak gerekiyor' yorumlarına neden oldu. Taşınmazların ne zaman satışa çıkarılacağının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.