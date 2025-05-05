Çirkin saldırıya büyük tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen törenin ardından çıkışta bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından alandan ayrılmak üzereyken Selçuk Tengioğlu'nun (66) fiziki saldırısına uğradı. Kalabalığın arasından aniden yaklaşarak Özel'e tokat atan saldırgan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

EVLAT KATİLİ ÇIKTI

Yapılan incelemede, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Selçuk Tengioğlu'nun (66), 2004 yılında eşinin ekonomik nedenlerle evi terk etmesi sonrası cinnet getirerek silahla oğlu Barış T. (19) ve kızı Mutlu T.'yi (17) öldürdüğü, diğer iki çocuğunu ise yaraladığı ortaya çıktı. Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu'nun, lisede okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi. Bu arada Selçuk Tengioğlu'nun aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca müebbet hapis cezasına çarptırılan Tengioğlu'nun 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'e yönelik fiziki saldırıya ilişkin adli soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

'HERKESE YAPILMIŞ SALDIRIDIR'

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün barışın konuşulması lazım, bugün Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulmasının hem demokratik açılımlarla tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına kadar herkes arayıp saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN, ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırgan gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUKUK DEVLETİ ORTAK SORUMLULUK'

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" dedi.