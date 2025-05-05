KKTC’nın yüzyılı olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festival TEKNOFEST, dün yapılan kapanış programıyla sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in kapanış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

SANAYİDE DEVRİM

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs'ta olmamız çok anlamlı. Türkiye'de ilk savunma bilinci 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra oldu. Türkiye'ye ambargolar uygulanmaya başlandı. Birtakım sınırlamalar, yaptırımlar gündeme geldi. O tarihten itibaren savunma sanayi hikayemiz başladı. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarımızın bugün geldikleri noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı.

KIBRIS TÜRKÜNÜN YÜZYILI

Yılmaz, "Son 4 aylık ihracatımıza baktığımız zaman yüzde 67 civarında geçen yıla göre artış var. Yakın bir gelecekte savunma sanayi ihracatında 10 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Geçmişte parasını verdiğimiz halde bize satılmayan ürünleri bugün biz başkalarına parası karşılığında satıyoruz. Bu noktaya geldik. Türkiye yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde KKTC'nin refahı ve kalkınması için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. En son 21 milyar Türk liralık bir mali iş birliği anlaşmasını Cumhurbaşkanımız imzaladı ve yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı. Bağımsız devlet olmanın mührü vurulmuş oldu. Bizim vizyonumuz nettir. İki devletli bir çözüm. Bu gerçeği tüm dünya kabul etmelidir.



SELÇUK BAYRAKTAR: ASLA DURMAYACAĞIZ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar törendeki konuşmasında, "Bizlere 'Yapamazsınız' diyenler vardı ama sizler TEKNOFEST kuşağı olarak onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil, engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler asla durmayacağız, gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz. TEKNOFEST yalnızca bir teknoloji yarışması değildir, TEKNOFEST bir milletin uyanış hikayesidir, TEKNOFEST kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. Bu festival Kıbrıs Türkünün inancının en güçlü nişanesidir.





'225 BİN İNSANIMIZ ZİYARET ETTİ'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4 gün süren festivalde 225 bin ziyaretçiyle rekor kırıldığını kaydetti. Tatar, "Bu KKTC için çok önemli bir rakam. Birtakım altyapı sıkıntılara rağmen buraya ulaşımın zorluklarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her köşesinden buraya gelen insanlarımız bizi çok mutlu etmiştir" diye konuştu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de "Türk insanı ve Türk gençliği artık sadece izleyen değil, aynı zamanda çalışan, üreten, geliştirdiği teknolojilerle ses getiren ve dünyaya yön veren bir gençliktir. Biliyoruz ki günümüzde sadece bilgiyle güçlenen toplumlar kendi kaderlerini kendi elleriyle yazabilirler. Biz bu adada kendi kaderimizi Türkiye ile birlikte yıllar önce yazdık" ifadelerini kullandı.





BAKAN KACIR: KIBRIS HALKININ İLGİSİ GURURLANDIRDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanı TEKNOFEST'te; Kıbrıs Türk halkının yoğun ilgisiyle; tarihle, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş muazzam bir coşku yaşadık. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Türk milletinin, bilim insanlarının, mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl terinin eseri; her biri dünyada büyük yankı uyandıran teknoloji harikalarıyla hep birlikte iftihar ettik. Gördük ki; bu toprakların gençleri isterlerse, çalışırlarsa, başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.