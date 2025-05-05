SON DAKİKA | Özgür Özel’in adaylığını fonladığı iddia edilmişti! Ekrem İmamoğlu’ndan ’Kurultay’ ifadesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturma savcısı, İmamoğlu'na, Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu. İmamoğlu, 9 soruya ve tanık beyanlarına ilişkin tek bir cevap vermek istediğini belirtti.