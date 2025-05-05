Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Özgür Özel'in adaylığını fonladığı iddia edilmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kurultay' ifadesi
Giriş Tarihi: 5.5.2025 12:01 Son Güncelleme: 5.5.2025 12:25

SON DAKİKA | Özgür Özel'in adaylığını fonladığı iddia edilmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kurultay' ifadesi

Son dakika haberi..Suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklanan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında verdiği ifadenin bir benzerini de Ankara’daki 38. Olağan Kurultay soruşturmasında verdi. İmamoğlu, soruları tek tek yanıtlamazken, hakkında Kurultay delegelerini finanse ederek Özgür Özel lehine çalışma yaptığına dair tanık beyanlarına cevap vermedi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
SON DAKİKA | Özgür Özel’in adaylığını fonladığı iddia edilmişti! Ekrem İmamoğlu’ndan ’Kurultay’ ifadesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturma savcısı, İmamoğlu'na, Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu. İmamoğlu, 9 soruya ve tanık beyanlarına ilişkin tek bir cevap vermek istediğini belirtti.

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin verilen tanık beyanlarını da reddetti.

90 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ
Soruşturmalarda ilgili bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu

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SON DAKİKA | Özgür Özel'in adaylığını fonladığı iddia edilmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kurultay' ifadesi
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