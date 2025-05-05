Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. Başkanlık makamına karargah kurup yanlarında jammer da bulunduran 10 avukatın, dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere ve ailelerine baskı yaptığı iddia edilmişti. İBB avukatı Melih Mert'in, Kültür AŞ reklam müdürü Hakan Karaköse'yi nezarethanede "Sürüden ayrılanı kurt kapar" sözleriyle tehdit ettiği ortaya çıktı. İBB Kültür AŞ Reklam Müdürü Hakan Karaköse savcılıkta verdiği ifadede, 27 Nisan'da gece yarısı nezarethanedeyken yanına daha önceden tanımadığı Melih Mert isimli bira avukatın geldiğini aktardı. Bu avukatın kendisine, 'İBB adına geldim, şu an etkin pişmanlıktan faydalanmanızı isteyebilirler. Böyle bir duruma gerek yok' dedi" diye konuştu. Kendisinin ise bunun üzerine, 'Ben herhangi bir örgüt üyesi değilim. Benim şahsi avukatım var, onlarla devam etmek istiyorum' dediğini aktaran Karaköse, "Ardından bana 'Sürüden ayrılanı kurt kapar. Birbirimizin ifadelerinden bilgimiz olması bize artı sağlar, ben yarın sabahtan itibaren yine buradayım, sabaha kadar düşün' dedi" diyerek kendisini tehdit eden avukatı savcılıkla paylaştı. SABAH