TEKNOFEST şampiyonları SABAH’a konuştu: Bizim için büyük gurur

TEKNOFEST'te geliştirdikleri projelerle birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan gençler SABAH'a yaşadıkları mutluluğu anlattı. Sosyal İnovasyon Yarışması kapsamında geliştirdikleri "Akıllı Afet Yaşam Modül Tasarımı (AAYM)" tasarımıyla kazandıklarını söyleyen Erdal Can, "Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Ülkemizi bir sorununa çözüm üretmek istedik. Çok yemek verdik ve karşılığını aldık. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak da ayrıca gurur vericiydi" dedi. Çevre ve Enerji kategorisinde "Denizlerdeki Atık Ağ Sorununa Biyolojik Ağlarla Çözüm" projesiyle birinci olan "PAGİT Spectrum: DEEPNETS" takımı üyesi Barış Can Gökçe ise, "Çevre dostu ağ geliştirdik. Emeğimizin karşılıksız kalmamasına çok sevindik" dedi.