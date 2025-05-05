Türkiye’nin yüreğine gömüldü

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından cenazesi namazı için Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ne getirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

ON BİNLER KATILDI

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına cenazesi, Beşiktaş Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ne getirildi. Burada Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ile İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer siyasi parti yetkilileri katıldı. Önder'in sevenleri cami avlusunu doldurdu. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı cenazede binlerce kişi Önder'i son yolculuğuna uğurlamak için saf tuttu. Önder'in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığı'nda toprağa verildi.

ACI VEDA

İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Adıyamanlı hemşehrilerinden veda sözleri geldi. Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Adıyamanlı Sırrı Süreyya Önder'i çok sevdiklerini dile getiren vatandaşlar, Önder için Allah'tan rahmet diledi. Adıyamanlı vatandaşlar, "Sırrı Süreyya Önder, duruşuyla, kişiliğiyle oldukça önemli biriydi. Bizler onu çok seviyorduk. Barış için mücadele eden bir insandı. Adıyaman büyük bir değerini kaybetti. Bizler onu kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz" diye konuştu.



BARIŞI GÖRMEK İSTİYORDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan kalabalığın ise AKM'nin önünde beklediği tören, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterimiyle devam etti.

DUYGUSAL ANLAR

Törende konuşan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla tek bir kişi gibi olduklarını ve her yazdığı yazıyı ona okuduğunu belirterek, babasına yazdığı mektubu okudu. Kandemir, "Şimdi öfkelenmek istiyorum, 'İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat olacağım. İki haftada ne olacak?' demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum, yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevi'nden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum." ifadelerini kullandı.

BARIŞI GÖRMEK İSTİYORDU

Kandemir, "Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın." diye konuştu.

MALİ MÜLKÜ HİÇ OLMADI

Önder'in kardeşi Ali Önder de 2011'de ağabeyinin bir sürpriz yaparak siyasete katılmak istediğini anlatarak, "Şaşırmıştım, nedenini sordum. Şunu yapmak istiyorum dedi. 'Bu ülkede bu kanın, acının durması gerekiyor. Hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum.' Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Evet malı ve mülkü yok ama arkada dağlar gibi sizleri bize bıraktı. Bir muradı vardı, o da barış." şeklinde konuştu.



ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Beni de götür. Neden küstün bana" diyerek ağıt yaktı.



GENİŞ BİR KATILIM OLDU

TÖRENE, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti'li Ahmet Türk ve çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

DİYARBAKIR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

SIRRI Süreyya Önder için Diyarbakır'da, gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan gıyabi cenaze namazına kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Diyarbakır halkı "Türkiye'de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinde aktif rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, barış mücadelesi için bir elçi olarak yaşamını sürdürdü. Kendisine rahmet diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun" dedi.