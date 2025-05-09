Ümraniye Kentsel Dönüşüm ile dönüşüyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bakanlık ile Ümraniye Belediyesi'nin ortaklığında hayata geçirilen Hekimbaşı Mahallesi'ndeki 619 hak sahibinin bulunduğu kentsel dönüşümde binaların yüzde 80'i tamamlandı. Depreme dayanıklı, modern mimariyle tasarlanan konutlar, yeşil alanlar ve sosyal donatıların yer aldığı bu dönüşüm alanı olan Hekimbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm güvenli bir gelecek için de önemli bir adım oldu. Ümraniye Belediyesi de yüzde 80'i tamamlanan konutları tanıttı. Yapılan kentsel dönüşümle ilgili konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Konutlarımız tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde tamamlayacağız. İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki geçen ayki depremle birlikte yine kentsel dönüşüm gündeme geldi. İstanbul'a da baktığımız zaman hükümetler zamanında ciddi şekilde çeşitli ilçelerimizde dönüşüm projeleri yapıldı. Onlardan biri de Ümraniye. Ümraniye'de yüzde 65-70'e yakın binamız depreme dayanıklı. Tapu ve imar işleri halledildi. Şimdi tek işimiz vatandaşımızın rızasını alarak hep beraber kentsel dönüşüm yapmaktır. Buradaki kardeşlerimiz dönüşümün bir an evvel sağlanması için aralarındaki nizaları (bozuşma, çekişme) bırakıp anlaşmaya varması gerekiyor" dedi.

"BURADA YAŞAMAK CENNET GİBİ"

Eskiden gecekonduda oturduğunu söyleyen Hatice Kızıltan, "Bizim yerlerimiz gecekonduydu. Şu anda yapılan evleri gezdim. İçini biliyorum. Yapılışını gördüm. Burada yaşamak cennet gibi" dedi. Aysel Toprak da daha önce gecekonduda oturduğunu hatırlatarak yeni projenin her şeyiyle çok güzel olduğunu dile getirdi.