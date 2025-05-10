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Giriş Tarihi: 10.5.2025 14:13 Son Güncelleme: 10.5.2025 14:14

Başkan Erdoğan Edi Rama ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan Edi Rama ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Edi Rama ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konular
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