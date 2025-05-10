Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.