Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkesinin ve dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Hakları, ne yapılırsa yapılsın asla ödenemeyecek annelere aileleriyle, evlatlarıyla ve sevdikleriyle hayırlı, mutlu ve bereketli bir ömrü Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan dar-ul ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabb'im kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlı hilalin dalgalanması için aziz vatanın bekası için milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.