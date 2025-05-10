Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor." dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkesinin ve dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.
Hakları, ne yapılırsa yapılsın asla ödenemeyecek annelere aileleriyle, evlatlarıyla ve sevdikleriyle hayırlı, mutlu ve bereketli bir ömrü Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan dar-ul ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabb'im kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlı hilalin dalgalanması için aziz vatanın bekası için milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, şüheda emaneti bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerin kıymetli annelerini de saygıyla selamlayıp, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne ve babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabb'im cümlesinden razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Rahmet-i rahmana kavuşan tüm şehit ve gazi annelerini bir kez daha derin hürmetle yad eden Erdoğan, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle andığını belirtti.
Başkan Erdoğan, salonda bulunan eşi Emine Erdoğan ile kızlarının da Anneler Günü'nü canıgönülden kutlayıp, kendilerine sabırları, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür etti.
Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor. Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar, yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar son derece vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak gerek gönül coğrafyamızda gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm bu acıların, zorlukların, sıkıntıların sona ermesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin, hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im nasip eylesin diyorum."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirdiği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda yaptığı konuşmada, kendilerinin hem inancında hem geleneğinde hem de tarihinde annelerin daima kutsal yere sahip olduğunu söyledi.
Kutsal mücadele ve müjde olan "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadis-i şerifini anımsatan Erdoğan, "Bakın, 'Babaların ayakları altındadır.' demiyor, annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. 'Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada, ben onu almak istiyorum, onu koklamak istiyorum.' derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, şefkat orada, merhamet orada. Bütün bu mefhumların zihinlerdeki ilk karşılığı hep anneler olmuştur." diye konuştu.
Erdoğan, evladı için her türlü zorluğu, çileyi, fedakarlığı göze alan, dişinden tırnağından artırıp ömrü boyunca kendisini evine ve yavrularına adayan, derdini, kederini asla belli etmeyen, ölüm döşeğindeyken bile evlatları üzülmesin diye onları teskin eden, sığınılacak ilk liman, çalınacak ilk kapı ve varılacak ilk menzil olan annelere duydukları sevginin diğer her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi.
Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl?/Kaç geceler bana ninni söylerdi/Hasta olunca oydu baş ucumda bekleyen/Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim hemen/Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi/Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl?/Bilirim yine kalbinde yerim anacığım/Selam sana Anneler Günü İstanbul'da/Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan/Vefalı ellerinden öperim anacığım." şiirini okuyan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Gece 12-1, anacığım evin balkonunda beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü? Merhum şairimizin bu mısraları, anneye olan hasretin, sevginin, vefanın bir ömür boyu asla dinmediğinin en güzel ifadelerinden biridir. Anne ve babaya hürmet, bizim için Rabb'imizin rızasını kazanmanın yoludur, cennete açılan bir kapıdır. Nitekim Resul-i Kibriya Efendimiz bir hadis-i şerifinde bizlere annelerin cennete bir adım mesafede olduğunu şu sözlerle haber veriyor: 'Anne-baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış.'
Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki 'Rabb'in kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya, babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti.' Az önce İsra Suresi okundu, orada bu haber veriliyor. Anaya, babaya isyan edenlere sesleniyorum: 'Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara 'Öf' bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.' ayet-i kerimesi ise esasında her şeyi özetlemektedir. İşte anne ve baba bizim için bu kadar önemlidir, değerlidir; 'öf' bile denemeyecek kadar hürmete şayandır. Rabb'im onlara layık evlatlar olabilmeyi, onların hayır dualarını almayı bizlere, hepimize nasip etsin."
Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temelinin anne ve kadın olduğunu vurgulayan Erdoğan, annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yapılırsa yapılsın refahın, huzurun, başarının elde edilemeyeceğine dikkati çekti.
Erdoğan, 23 yıllık iktidarlarında bu hakikati asla göz ardı etmediklerini ifade ederek, "Anne ve çocuğa yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm kurumlarımızla ailelere bilhassa da annelere çok güçlü destekler verdik." diye konuştu.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, yeni istihdam programlarından çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde annelerin hep yanlarında olduklarını dile getiren Erdoğan, 2024'te sosyal yardımların yüzde 61'ini kadınlara tahsis ettiklerini bildirdi.
"KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS İLKEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yıl eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon lira ödeme yaptık. Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında yaklaşık 2,7 milyon anneye toplam 2,15 milyar lira destek sağladık. Vatani görevlerini ifa eden askerlerimizin ihtiyaç sahibi ailelerine 126 milyon lira tutarında yardımda bulunduk." bilgisini paylaştı.
Aile Destek ile Sosyal Dayanışma merkezleriyle kadınlara çeşitli düzeylerde eğitimler verdiklerini ve teşvikler sunduklarını, 9 ildeki 34 çok amaçlı toplum merkezinde kadınlara yönelik programları sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konuk evlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz.
Yine kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızın, aileleri ve yakınlarıyla birlikte huzurlu hayat sürmeleri için evde bakım hizmetlerimizi artırdık. Mart 2025 itibarıyla 123 binin üzerinde vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 vatandaşımıza evde destek oluyoruz. 14 bin 834'ü Aile Bakanlığımıza bağlı 170 huzurevinde olmak üzere 31 bin 359 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşımızın sayısı 544 bini aştı. Bu kardeşlerimize 190 milyar liralık yardım yaptık. Engelli kardeşlerimizin iş hayatına doğrudan katkı sunabilmesi için gerekli tüm adımları atıyor, tüm destekleri veriyoruz."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içinde olduklarını belirterek, "LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı, aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır." dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada, kamuda çalışan engelli vatandaşların sayısının 73 bin 800'e ulaştığını söyledi.
Annelerin, çocukların, yaşlı ve engellilerle birlikte aile kurumunun tamamını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Aile Yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de yine 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, seçimlerde millete verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "14-28 Mayıs seçimleri sürecinde 'Gençlerimizin dünya evine girmelerine yardımcı olacağız.' demiştik. Bununla ilgili Aile ve Gençlik Fonu kuracağımızı açıklamıştık. Fonu, önce pilot çalışma olarak deprem bölgesinde hayata geçirdik, ardından da Türkiye geneline teşmil ettik. 8 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile 2 yıllık geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca 48 aylık vade süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar 7 bin 652 çiftin faizsiz kredi desteğinden faydalandığını, kredi almaya hak kazanan çift sayısının ise 29 bini geçtiğini kaydeden Erdoğan, Aile Yılı kapsamında ailelerin, şehirler arası seyahatlerinde yüzde 40'a varan oranlarda birçok indirimden yararlandığını bildirdi.
Erdoğan, gençleri yuva kurmaya ve evlenmeye özendirecek pek çok adım attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı, aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Şiddet, suç, intihar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor." şeklinde konuştu.
İçki bağımlılığı yüzünden yuvaların yıkıldığını, ailelerin parçalandığını, nice çocuğun yetim ve öksüz büyümek zorunda kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz." dedi.
Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedeflerine ilişkin de şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz."
Başkan Erdoğan, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.