Anneler insanlık için ilham kaynağı

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte, başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Merhametin, dirayetin ve fedakârlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır"diyen Emine Erdoğan'ın paylaştığı kareler arasında, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile çektirdiği fotoğraf da yer aldı. Bu arada Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'a eşlik etti.