Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere süreci için diplomasi trafiğine devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşme gerçekleştirdi.
"İSTANBUL AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ"
Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.
PUTİN "BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM" DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekti, Başkan Erdoğan ile konuyla ilgili görüşme yapacağını söylemişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Başkan Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirmişti.
KREMLİN'DEN MÜZEKERE AÇIKLAMASI: AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ
Kremlin Basın Servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türk tarafı, kalıcı barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda her türlü desteği sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.