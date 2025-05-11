Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda Balkan ülkeleri detayı: İsim yerine kod adı kullanmışlar!

"UCUZ TATİL SANDIM…" SAVUNMASI!

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan şüpheli, ifadesinde sadece ucuz yurt dışı tatili yapmak için gittiğini ve pişman olduğunu belirterek, "İstemsizce de olsa katıldım. 2024'ün Temmuz ayında Arnavutluk'a gittim. Tiran şehrine dört arkadaş olarak gittik. Gideceğimiz kişiyi tanıyordum ama diğer ikisini tanımıyordum. Bizi maç izlediğimiz bir kafede tanıştırdılar. Bana bunun bir gezi olacağını, masrafların karşılanacağını ve dini eğitim verileceğini söylediler. Uygun geldiği için kabul ettim. Ancak oraya gittiğimde bunun bir örgüt faaliyeti ve dini eylem olduğunu anladım. Pişmanım. Bu şahıslarla aramda herhangi bir bağ yoktu, örgütsel bir amacım olmadı. Amacım sadece ucuz yurt dışı tatili yapmaktı" ifadelerini kullandı.