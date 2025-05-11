Her 3 günde 1 can kırmızı ışıkta sönüyor: 1 haftada 3.5 milyon araç denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde tam 3 milyon 600 bin 17 aracı kontrol etti.

HIZ YAPAN DA, KEMER TAKMAYAN DA YANDI

Denetimlerin en dikkat çeken sonuçlarından biri, hız ihlali yapan sürücülerin sayısı oldu. Yalnızca bir haftada 149 bin 311 sürücü, hız sınırlarını aşmaktan dolayı ceza aldı. Periyodik muayenesi olmayan 27 bin 818 araç, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993 sürücü ve ehliyetsiz araç kullanan 16 bin 677 kişi tespit edildi.

Ayrıca, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 araca da işlem yapıldı. Mevzuata aykırı şekilde ışıklı ya da sesli uyarı sistemlerini halk arasında "çakar" olarak bilinen donanımları kullanan 50 sürücüye de cezai yaptırım uygulandı. Bir haftalık sürede toplam 498 bin 666 araç ve sürücüye ceza kesildi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ ÖLDÜRÜYOR

Trafik kurallarına uymamanın ağır sonuçları sadece rakamlarla sınırlı değil. 2025 yılının ilk 4 ayında yalnızca kırmızı ışık ihlali nedeniyle 369 bin 457 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Ancak bu ihlallerin faturası yalnızca maddi olmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılında 137 vatandaşımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da ortalama olarak her 3 günde 1 canın sadece bu ihlal sonucu yitirilmesi anlamına geliyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ışıklarına uymanın hayati önemine bir kez daha dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."