Her zaman annelerimizin yanında olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya geldi. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları:Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Rabbim kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Filistin'de vahşi soykırımda şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.Bizim inancımızda anneler kutsal yere sahiptir. Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Kadınlarımıza teşvikler sunduk. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ben annemin ayağını öperdim, o çekerdi. 'Anne niye çekiyorsun, ben cennetin kokusunu almak istiyorum' derdim. O zaman annem gülerdi. 'Hasta olunca oydu başucumda bekleyen, nasıl hatırlamam anacım. Selam sana İstanbul'dan. Vefalı ellerinden öperim anacığım... Gece 12, gece 1 anneciğim evin balkonunda beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü... Rabb'im onların hayır dualarını almayı bizlere nasip eylesin.Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.