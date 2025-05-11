İBB’nin çöktüğü Mehmet İlhan Gülay her şeyi itiraf etti: İmar karşılığında 10 milyon dolar bağış yaptık!

Gülay, "İlgili taşınmazların İBB'ye devredilmesi sonrasında bu taşınmazları kimlere devredeceklerini ya da nasıl kullanacaklarını bilmiyorum. Ben veya hissedarı olduğum şirket tarafından da kimseye şahsi menfaat sağlanmamıştır. Yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık. Tarafımıza iletilen taleplerin kabul edilmemesi ve 5 bin 400 metrekarenin İBB'ye bağışlanmaması durumunda bize zorluk çıkaracaklarını, İBB'nin zorunlu olduğu iş ve işlemleri yapmaktan imtina edeceğini biliyordum, bu nedenle ilgili protokolü imzaladık. Belediye elindeki imkanları ve gücü kullanarak bizleri bu bağışa zorlamıştır. Bu protokolün imza sürecinde yasal olarak yapması gereken imar planlarının yapımını ve takip eden işlemlerin gerçekleştirilmesini çok uzun süreler sürüncemede bırakmıştır. Birçok yatırım yaparak ve borca girerek edindiğimiz taşınmazdan yasal hakkımıza uygun olarak yararlanabilmek için bu protokolü imzalamak zorunda bırakıldık. Ben ve şirketimiz mağdur konumundayız" diyerek, İBB'nin kamu gücünü kötüye kullandığını söyledi.