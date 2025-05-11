İHH Gazze için yürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in 1.5 yıldır dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işlemesine dikkat çekmek, İsrail'in bir yandan Gazzelilere binlerce tonluk bombalarla saldırırken, bir yandan da insani yardımların girişini engelleyerek insanları açlıkla, salgın hastalıklarla ve ölüm riskleriyle karşı karşıya bırakmasına tepki için Beyazıt Meydanından Ayasoofya Cami'ne yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş da destek verdi. Türk ve Filistin bayraklarıyla Beyazıt meydanında toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Ayasofya Cami önüne yürüdü.

KADINLAR KATLEDİLEN KADINLAR İÇİN PANKART TAŞIDI

Grubun önünde yürüyen kadınlar, Anneler Günü sebebiyle, İsrail'in Gazze'de katlettiği kadın ve çocuklar için üzerinde "Gazze'de 40 bin kadın ve çocuk şehit edildi" yazılı pankart taşıdı. Ayasofya Cami önüne kadar yürüyen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

"İSRAİL GÜÇTEN ANLAR"

Grup adına konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Harekete geçmeden İsrail'in geri adım atması çok zor. Çünkü İslam dünyasının sessizliği İsrail için bir cesaretlenme olarak algılanıyor. İsrail güçten anlar. İsrail'e güç göstermezsen asla vicdanla veya merhametle durması mümkün değil. Çünkü Siyonizm demek kan demek, Siyonizm demek yalan demek. İsrail'le sofraya oturan aç kalkar. O normalleşme modasına girmiş durumda.Buradan sesinizi yükseltin. İsrail'le normalleşen her ülke o sofraya oturduğunda bombalardan dolayı parçalanmış çocuk cesetlerini yemek için oturuyor demektir. Israil'le ticaret yapan o bombaların düğmesine basmış gibidir. Herkese şu mesajı iletiyorum. Kim Filistin'in yanında olursa Allah katında değerli olur. Allah'a şükürler olsun. Halkımıza, devletimize, Filistin'in yanındayız. Ama yetmiyor. Sizden stratejik akıl ve sabır istiyorum. Bu savaş hemen bitmeyecek. Bu savaş uzayacak" dedi.