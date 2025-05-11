İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İmam hatipler, başarısıyla dünyaya rol model oldu

ÖNDER 60. Genel Kurulu, İstanbul'da Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda yapıldı. ÖNDER'in iki dönem başkanlığını yapan Abdullah Ceylan, Genel Kurul'da tekrar başkanlığa seçildi.Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bugün 8 öğrenciden biri imam hatip ortaokulu ya da lisesi öğrencisi. Sadece 8 öğrenciden biri imam hatipli değil, tarihinde imam hatip mezunlarının üniversiteye girmede en yüksek başarılardan birini gösterdiği dönemdeyiz hamdolsun" dedi.Bilal Erdoğan, imam hatip projesinin Türkiye'nin sadece İslam dünyasına değil bütün dünyaya sunacağı bir model olduğunu söyledi.Bütün dünyanın insanın tek yanlı yetişmesinden muzdarip olduğunu belirten Erdoğan, "İmam hatip okullarımız, sadece dünyadan değil öte dünyadan da haberi olan, başka insanlar için de yaşamasını benimsemiş insanlar yetiştiriyor" diye konuştu.ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 60 yılı aşkın yürüyüşün izini sürmek, dünden bugüne taşıdıkları emaneti yarınlara nasıl daha güçlü ulaştırabileceklerini konuşmak ve yeni hedefler belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.ÖNDER'in, eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde; bir inancın, bir idealin ve bir medeniyet tasavvurunun adı olduğunu belirten Ceylan, "Kökü mazide, gövdesi bugünde olan, dalları ise umutla geleceğe uzanan güçlü bir çınardır. Bu çınarın gölgesinde yetişen nesiller, sadece bilgiyle değil; ahlakla, sorumlulukla ve dava şuuru ile donanmış nesillerdir. İmam hatip okulları sadece birer eğitim kurumu değil; aynı zamanda ülkenin kimliğini, değerlerini ve medeniyete bakışını genç kuşaklara taşıyan yarınların kurucu yapıları" ifadelerini kullandı.