İslami ilimler çalıştayı başladı

İstanbul'da, "Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '25" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, çalıştay ile gençlere bir buluşma zemini oluşturduklarını söyledi. Katılımcı öğrencilerin İslami ilimlerin meselelerini müzakere edeceklerini, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf meclisleri altında güncel konuları tartışacaklarını kaydeden Öztürk, çalıştayın herkesin izlediği manzaraya İslami ilimlerin gözünden bakmayı ve yeni şeyler teklif etmeyi hedefleyen gençlerin adresi olacağını dile getirdi. Çalıştayın genel koordinatörü Yasin Hamza Babacan, iki gün sürecek sempozyumda, 5 farklı ilim meclisinde düzenlenecek oturumlarla çeşitli başlıkları ele alacaklarını belirtti.İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de çalıştayın "İlim, Âlim ve Âlem Tasavvurumuz" başlıklı açılış konferansını verdi.