‘Kamikaze Hâkim’ tahliye oldu

FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından 10 yıl hapis cezası alan, kamuoyunda "Kamikaze Hâkim" olarak bilinen Metin Özçelik cezasını tamamlayarak tahliye edildi. Kamuoyunda tahliyeye tepki büyük olurken Özçelik'in sadece örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlardan yargılanması şaşkınlık yarattı. 2015 yılında FETÖ bağlantılı soruşturmalar kapsamında tutuklanan emniyet müdürleri ve medya yöneticilerinin tahliyesine karar vererek büyük bir skandala imza atan ve ardından meslekten ihraç edilerek tutuklanan Metin Özçelik, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası almıştı. Ceza süresini tamamlayan Özçelik'in serbest kalması, özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadeleyi destekleyen kesimlerin sert tepkisini çekti.Metin Özçelik, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin avukatlarının tahliye taleplerini işleme almıştı. Yetkisi olmamasına rağmen bu talepleri değerlendirmeye alarak Sulh Ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı yetkisini aşarak örgüt lehine kararlar veren Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında soruşturma başlattı. İki hâkim de meslekten ihraç edilerek Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Özçelik, yargılandığı davada FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından 10 yıl hapse mahkûm edildi.