Kassam Tugayları videoyu paylaştı: “Sayıyı merak ediyorsanız Sara Netanyahu'ya sorun”

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları yeni bir video yayınladı. Kassam Tugayları'nın yayınladığı yeni görüntülerde iki İsrailli esir yer aldı. Daha önce de birlikte videosu yayınlanan esirler "Gazze'de yeniden başlayan saldırıların hepsinin sonu olacağını" söylemişti. Yeni videoda esirlerden birinin kolunda serumla yattığı görüldü. Diğer esir ise arkadaşının durumuyla ilgili bilgi vererek "Arkadaşım fiziksel ve psikolojik olarak çok zor durumda. Savaşın devam edeceğini öğrendiklerinden beri arkadaşının kendisine zarar vermekten geri durmadı. Birkaç gün önce kendisine yine zarar vermeye kalktı. Bir Kassam mensubuyla birlikte buna engel olduk" dedi.

"ARKADAŞIMIN KADERİ BENİM KADERİM"

Hasta bir şekilde yatan arkadaşının yiyip içmediğini, zaten çok az yiyecekleri olduğunu kaydeden esir, "Ne bekliyorsunuz anlamıyorum, serumların bitmesini mi bekliyorsunuz. Onu yalnız bıraktığımda ne olacak. Bu nedenle ben de yemek yemeyi bıraktım. Arkadaşımın kaderi benim kaderim. Kaderimiz sizin elinizde. Hayatımız kritik bir hal aldı. Uyku bile uyuyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ESİRLERİN SAYISINI NETANYAHU'NUN EŞİNE SORUN"

Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanan bildirilere de değinen esir, "Pilot kardeşlerimizle gurur duyuyorum, çünkü havada uçup da bizim için tehlike oluşturmamaya karar verdiniz ve bildirileri imzaladınız. Ama hala uçan ve biz sivilleri bombalayan pilotlar var. Sizler ailelerinize ve bizim ailelerimize ne diyorsunuz? Esirlerin sayısını bilmek istiyorsanız Sara Netanyahu'ya (Binyamin Netanyahu'nun eşi) sorun. Görünen o ki, o sizin bilmediklerinizi biliyor. Sara, evimize dönmemiz için bu sayının kaç olmasını istersin söyle. Kaç kişi daha ölmeli. 10-15 mi olsun, yoksa 20 ya da daha çok mu? Bu savaş neden hala devam ediyor bana söyleyin. Çıldırdınız mı, 19 ay oldu. Ne olması gerekiyor da olmadı. Ne yapmak gerekiyordu da yapmadınız?" diyerek isyan etti.