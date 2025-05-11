Kütahya’da sır olay: Kayıp esnaf 4 gündür her yerde aranıyor!

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.