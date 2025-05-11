Metrobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüse çarpan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.

KAZA YAPAN ŞOFÖRÜN DALGIN ANLARI

1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.