Nazar değer diye yakışıklı evladımıza bakamazdık bile

15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Özel Harekât Polisi Ferhat Kaya'yı öperek şehadete uğurladığını söyleyen Şengül Kaya, "Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım. Yakışıklı oğlumu aldılar benden. O gittiğinden beri ne Anneler Günü ne doğum günü ne de başka özel bir gün yok bana. Bu yıl da oğlumun mezarına ektiğim çiçekleri sulamaya gittim" dedi. 15 Temmuz'da Külliye önünde şehit düşen polis oğlu Köksal Kaşaltı'nın mezarı başına giden anne Satı Kaşaltı "Polis görünce hangisi oğluma benziyor diyorum" diye konuştu.