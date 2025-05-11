Ormanın kıyısında çevre katliamı

İzmir'in Urla, Tire, Bayraklı, Karabağlar ilçelerinde belediye eli ile yaşanan çevre katliamlarına bir yenisi daha eklendi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç'ta ormanlık alan sınırında çevre katliamına neden olduğunu iddia etti. Atmaca, Gaziemir Belediyesi'nin bu alana kaçak moloz dökerek vahşi depolama yaptığını belirtti. Atmaca Başkan Ünal Işık'ın 'İzmir'in Çernobil'i olarak adlandırılan Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasına gittiğini ancak vahşi depolama yapılan alanları görmezden geldiğini öne sürdü.Atmaca şöyle devam etti: "Bulunduğumuz konum Sarnıç 12175 ada 4-5 parsel. Sözde çevreci CHP'li belediyelerin en son icraatlarından birisi. Bu alanda Gaziemir Belediyesi'nin vahşi bir şekilde depoladığı çöp, moloz, atık ne ararsanız var. Ormanın sınırındayız. Buradaki herhangi bir yangının orman yangınına dönüşmesi mümkün. Bu üzerinde durduğumuz alan moloz ve çöplerle 4 metre civarında dolduruldu. Hiçbir işlem yapılmıyor. Üst üste katmanlar şeklinde. Çöp dağları ağaçlara kadar yığılmış. Etrafta herhangi bir güvenlik bariyeri yok. Sadece Gaziemir Belediyesi'nin dozeri burada. Yazık bu şekilde vahşi depolamanın yapıldığı alan. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık her fırsatta Emrez'deki kurşun fabrikasına gidiyor ancak kendi sebep olduğu kirliliği, pisliği görmüyor. Belki bu alanda da radyoaktif atıklar var. Bunu kimse bilemez. Burada bir ölçüm yapılması fayda sağlayacaktır."CHP'li Işık'a seslenen Atmaca "Size, pazartesi günü saat 12.00 'de, Gaziemir Sarnıç 12175 ada 4 ve 5 parselde buluşmayı teklif ediyorum. Yarattığınız çevre katliamı ile yüzleşme cesaretiniz varsa gelin, canlı yayında halkımıza birlikte seslenelim" dedi. Işık'ın Atmaca'nın çağrılarına yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.