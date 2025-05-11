SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Macron ile görüştü: Gündem Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki lider ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesi de değerlendirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATEŞKES MESAJI: TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR

Başkan Erdoğan, Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ SÜRDÜRMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.