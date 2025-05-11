Tüm annelerin gözyaşları kurumadıkça rahat olamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü mesajı yayımladı:
Gönüllerinin yamacında,
gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyen
merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet
pınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızın
tacı ve canevimiz değil, aynı zamanda şu
fani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı;
daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir.
Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan
sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların
kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım
gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına
kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan
annelerimiz sabrın timsali, fedakârlığın dağ zirvesidir.
Onlar katıksız sevginin burcu, katkısız
yüreğin huzur bucağıdır. Günümüzde planlı
ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline
gelen aile müessesesinin mana ve muhteva direği,
medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir.
Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne
boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin
göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça
elbette rahat olamayız, iç ve dış âlemimizde
kalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız.
Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde
hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz
hak ve emeklerine müstahak olabilmenin
bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Elleri öpülesi
annelerimizin Anneler Günü'nü en iyi dileklerimle
tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin
emanetleri olan, bununla beraber yurdumun
her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin
en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle
selamlıyorum.