Tüm annelerin gözyaşları kurumadıkça rahat olamayız

Gönüllerinin yamacında,gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyenmerhamet, metanet, mehabet ve muhabbetpınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızıntacı ve canevimiz değil, aynı zamanda şufani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı;daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir.Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınansabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntılarınkasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkımgibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarınakadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçanannelerimiz sabrın timsali, fedakârlığın dağ zirvesidir.Onlar katıksız sevginin burcu, katkısızyüreğin huzur bucağıdır. Günümüzde planlıve operasyonel dejenerasyonun hedefi halinegelen aile müessesesinin mana ve muhteva direği,medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir.Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzneboğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizingöz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkçaelbette rahat olamayız, iç ve dış âlemimizdekalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız.Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkindehürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsizhak ve emeklerine müstahak olabilmeninbihakkın mücadelesini vermeliyiz. Elleri öpülesiannelerimizin Anneler Günü'nü en iyi dileklerimletebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizinemanetleri olan, bununla beraber yurdumunher köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğiminen coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimleselamlıyorum.