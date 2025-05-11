Haberler Gündem Haberleri Rüşvet suçlamasıyla görevden alınmıştı! CHP'li başkan yeğenini müdür yaptı
Giriş Tarihi: 11.5.2025

Rüşvet suçlamasıyla görevden alınmıştı! CHP'li başkan yeğenini müdür yaptı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, rüşvet suçuyla görevden alınan başkanın yerine gelen CHP’li Harun Arslan, dayısının kızı Sevil Sezen’i önce meclis üyesi, ardından müdür yaptı.

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Rüşvet suçlamasıyla görevden alınmıştı! CHP’li başkan yeğenini müdür yaptı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet suçlamasıyla 2022'de görevden alınan Bülent Öz yerine vekâleten belediye başkanlığına getirilen Harun Arslan icraatlarıyla tepki topluyor.



Harun Arslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, öz dayısının kızı Sevil Sezen'i önce belediye meclis üyesi yaptı.



Ardından, nisan ayı meclis toplantısında, Sezen'i Çan Belediyesi'ne ait Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkanı olarak oyçokluğu ile seçtirdi.



CHP'DE ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK

2024 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda CHP'li belediyede yaşanan benzer skandalların ortaya çıkmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizde eş dost, akraba ataması olmaz, bir şekilde olmuşsa da geri alınır" demişti.

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Rüşvet suçlamasıyla görevden alınmıştı! CHP'li başkan yeğenini müdür yaptı
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