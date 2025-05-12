Giriş Tarihi: 12.5.2025 20:41Son Güncelleme: 12.5.2025 20:44
ABD'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Bir dönüm noktası niteliğinde
ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK’nın fesih kararına ilişkin açıklama yaparak bunun bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurguladı.
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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD; kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır." ifadelerine yer verildi.
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ABD'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Bir dönüm noktası niteliğinde