AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terörle mücadelede önemli bir eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir verdiği terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Ala, "Bu huzur ortamı sağlandığında, Türkiye 86 milyon vatandaşının kardeşliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerleyecektir." dedi.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI ALANDA DAHA DA GÜÇLENECEK"

PKK'nın silah bırakmasının Türkiye'nin terör yükünden kurtulması anlamına geldiğini vurgulayan Ala, bunun uluslararası arenada Türkiye'nin pozisyonunu daha da güçlendireceğini belirtti. "Terörden arınmış bir Türkiye, her alanda daha hızlı ilerleme kaydedecektir" diyen Ala, sürecin ekonomik, siyasal ve toplumsal refah açısından da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.