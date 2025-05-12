AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terörle mücadelede önemli bir eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir verdiği terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. A Haber canlı yayınında konuşan Ala, "Bu huzur ortamı sağlandığında, Türkiye 86 milyon vatandaşının kardeşliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerleyecektir." dedi.
"TÜRKİYE ULUSLARARASI ALANDA DAHA DA GÜÇLENECEK"
PKK'nın silah bırakmasının Türkiye'nin terör yükünden kurtulması anlamına geldiğini vurgulayan Ala, bunun uluslararası arenada Türkiye'nin pozisyonunu daha da güçlendireceğini belirtti. "Terörden arınmış bir Türkiye, her alanda daha hızlı ilerleme kaydedecektir" diyen Ala, sürecin ekonomik, siyasal ve toplumsal refah açısından da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.
"DEVLET BU SÜREÇLERİ YÖNETME KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK"
Silahların bırakılması sürecinde devletin sahip olduğu kurumsal tecrübenin önemine dikkat çeken Ala, yürütülen temasların hem bölge ülkelerini hem de uluslararası aktörleri kapsadığını söyledi. Irak, Suriye gibi ülkelerle yapılan görüşmelerle takvim ve adımların netleştiğini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN HUZURUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"
Ala, sürecin provokasyonlara açık olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin güçlenmesini ve 86 milyonun huzur içinde yaşamasını istemeyen odaklar her zaman olacaktır" dedi. Bu nedenle sürecin dikkatle ve temkinli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
"TSK OPERASYONLARA DEVAM EDECEK Mİ?"
PKK'nın silah bırakmasına rağmen güvenlik politikalarında bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Ala, "Türkiye, güçlü bir güvenlik konseptine her zaman sahip olmak zorundadır" dedi. Devletin güvenliği yalnızca bir örgüte veya dış tehdide bağlı olarak şekillenmeyeceğini belirtti.
"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"
Efkan Ala, sürecin herhangi bir pazarlığa dayanmadığını açıkça dile getirerek, "Ne geçmişte ne de gelecekte böyle bir pazarlık söz konusu olabilir" dedi. Süreci provoke edecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini hatırlatan Ala, tüm tarafların pozitif katkı sunmasının önemine dikkat çekti.
"MUHALEFET BİLGİLENDİRİLECEK Mİ?"
Muhalefetle bilgi paylaşımı konusundaki bir soruya ise Ala, ihtiyaç duyulması halinde gerekli bilgilendirmelerin hükümet üyeleri tarafından yapılabileceğini, Meclis'te zaten resmi ve gayriresmi temasların sürdüğünü belirtti.